Le clan Mbappé a voulu plomber le PSG

Depuis 2017, Kylian Mbappé fait les beaux jours du PSG. Arrivé en tant qu’espoir du football français, le natif de Bondy a déjà prouvé beaucoup de choses. Entre temps il a remporté une Coupe du Monde en 2018 et est allé en finale d’une autre en 2022, inscrivant notamment un triplé, pour la première fois depuis 1966 et un certain Geoffrey Hurst. Pourtant, son destin aurait pu être tout autre, car Mbappé aurait pu ne jamais signer au PSG.

Kylian Mbappé est déjà une légende du PSG. A seulement 9 buts du meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani (200 buts), le natif de Bondy devrait logiquement le dépasser cette année. Mais cela aurait pu ne jamais arriver puisqu’il a décidé seul, à 19 ans, de rejoindre le PSG.

Le PSG comme choix du cœur...

Après une incroyable saison avec l’AS Monaco ou il s’est révélé aux yeux de la France et de l’Europe, il paraissait évident que Kylian Mbappé quitte la Principauté. Après de multiples rumeurs, il signe au PSG le 31 août 2017 pour un prêt avec option d’achat de 180M€ si le PSG se maintient en Ligue 1. Et pour fêter ça, il marque son premier but en sélection. Un destin déjà tracé.

… mais pas de son clan