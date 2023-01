PSG - Marquinhos : Huit ans de prison requis

Thomas Bourseau

Il y a 22 mois, un cambriolage a eu lieu au domicile de Marquinhos au cours duquel le père du capitaine du PSG et ses deux filles étaient présents sur place. Lors de l’audience qui a eu lieu ce mercredi au tribunal correctionnel de Versailles, des peines entre six et huit ans de prison ont été réclamées.

Le 14 mars 2021, une rencontre de Ligue 1 opposait le PSG au FC Nantes au Parc des princes. Un match perdu par le Paris Saint-Germain sur le score de 2 buts à 1, dans un contexte particulier. En effet, un cas de cambriolage avait lieu pendant le match au domicile de Marquinhos dans les Yvelines.

Entre 6 à 8 années de prison réclamées pour les 3 prévenus

Comme L’Équipe le rappelle ce mercredi, le père du capitaine du PSG était sur les lieux avec les deux filles du joueur. Le paternel de Marquinhos a été victime de violences par les trois hommes présumés coupables qui se sont emparés d’argent en liquide et de sacs de luxe cette soirée là. Lors de l’audience qui a eu lieu ce mercredi au tribunal correctionnel de Versailles, deux des trois prévenus étaient présents selon L’Équipe et l ’AFP. Ils comparaissent libres sous contrôle judiciaire. Pour les deux présents, il a été réclamé six années fermes de détention, assortis d’un mandat de dépôt. Pour ce qui est du troisième prévenu qui n’était pour sa part pas à l’audience, car il a refusé d’y assister, huit ans de prison ont été requis.

«Je n'ai rien à voir avec ça, du début à la fin»