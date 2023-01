Un gros désaccord au PSG, Marquinhos impliqué

Arnaud De Kanel

Après avoir bouclé la prolongation de contrat de Marco Verratti, Luis Campos s'affaire à régler celle de Marquinhos comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que le capitaine du PSG se montre très confiant sur le sujet, son renouvellement n'est toujours pas officialisé à cause d'un désaccord sur le plan financier.

Le mercato hivernal ne devrait pas être trop agité au PSG. Ainsi, le club de la capitale compte en profiter pour régler les problèmes contractuels de ses cadres. Après s'être occupé de Marco Verratti, Luis Campos est sur le point de finaliser les prolongations de contrat de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et encore Lionel Messi selon nos informations. Un dernier élément, et pas des moindres, s'apprête également à poursuivre l'aventure avec le PSG. Il s'agit de Marquinhos, capitaine du club de la capitale. Or, le dossier tarde à se finaliser en raison d'un gros désaccord.

Marquinhos veut prolonger

Marquinhos ne cesse d'envoyer des signaux positifs lorsqu'il se présente aux micros des journalistes. Sa dernière sortie sur le sujet, le Brésilien l'a effectué après le revers au stade Felix Bollaert de Lens. Il avait alors confié : « Ma prolongation ? On est bien avancé. J’espère que ça va se concrétiser le plus rapidement possible ! » Mais pour le moment, rien n'est signé.

EXCLU @le10sport : Entre Paris et Marquinhos, ce n’est pas encore bouclé Il y a encore un écart entre le salaire souhaité et proposéContrat juin 2026 pour le capitaine du PSGParis va faire une nouvelle offre très vitehttps://t.co/Y7Zywb4Udi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 4, 2023

Un désaccord financier pour Marquinhos

La prolongation de Marquinhos traine et la raison est connue. D'après nos informations, le PSG n'a pas encore convaincu son capitaine sur le plan financier. Les deux parties travaillent sur une extension de contrat jusqu'en 2026, assortie d'une revalorisation salariale, jugée insuffisante par Marquinhos pour le moment. Mais Luis Campos est bien déterminé à prolonger son capitaine et un nouveau rendez-vous devrait avoir lieu dans les prochains jours. Les représentants de Marquinhos et le PSG affichent une certaine confiance et un accord pourrait alors être trouvé prochainement.