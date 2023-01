Mbappé impliqué dans un nouveau clash ?

Arnaud De Kanel

Depuis la Coupe du monde, Kylian Mbappé est entré dans une nouvelle dimension. L'attaquant du PSG est devenu un véritable leader, capable de prendre la parole pour critiquer son président Noël Le Graët. Et l'assurance du champion du monde 2018 pourrait même provoquer un clash en sélection. C'est ce qu'estime Jerome Rothen.

C'est la guerre entre Kylian Mbappé et la FFF ! Déjà à l'origine de la révolte des joueurs au sujet des contrats publicitaires, le meilleur buteur du dernier Mondial en a rajouté une couche dans un tweet où il s'en est pris à Noël Le Graët suite à ses propos sur Zinédine Zidane. Classé numéro un dans le classement de L'Equipe parmi les personnalités qui font le football français, la vedette du PSG est désormais le patron incontesté du ballon rond dans l'hexagone. Il pourrait même s'affirmer un peu plus en récupérant le brassard de la sélection tricolore, ce qui pourrait créer des étincelles avec Didier Deschamps.

Mbappé disjoncte au Qatar, les explications https://t.co/VuqeqpfP20 pic.twitter.com/ItpOOi0RW4 — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Mbappé capitaine des Bleus ?

Avec le départ à la retraite d'Hugo Lloris, l'équipe de France se cherche un nouveau capitaine. Parmi les profils crédibles, on retrouve les noms Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Raphaël Varane ou encore Paul Pogba. Mais en plus de ses quatre cadres vient s'ajouter Kylian Mbappé. Au Qatar, il a véritablement changé de statut et la pression ne semble pas l'effrayer. Mais Mbappé capitaine, ça pourrait causer du tort à Didier Deschamps selon Jerome Rothen.

«Mbappé ne respectera jamais ce que Deschamps veut»