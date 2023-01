Mbappé disjoncte au Qatar, les explications

Thibault Morlain

Lors de la finale de Coupe du monde face à l’Argentine, Kylian Mbappé aura tout fait pour faire gagner l’équipe de France. Malgré un triplé, le natif de Bondy a vu Lionel Messi soulever le Graal au terme d’une rencontre durant laquelle Mbappé est apparu tendu à certaines reprises. Cela a notamment chauffé avec Enzo Fernandez et voilà que des révélations ont été apportées sur cet accrochage.

La finale de la Coupe du monde 2022 restera dans l’histoire pendant un moment. En effet, le scénario de la rencontre entre l’Argentine et la France a été exceptionnel. Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé a permis aux Bleus d’y croire jusqu’au bout. Finalement, la séance de tirs au but a été terrible pour les hommes de Didier Deschamps. Et voilà qu’un mois plus tard, les coulisses de cette bataille entre l’Argentine et la France sont encore révélées. Et c’est notamment un accrochage entre Kylian Mbappé et Enzo Fernandez, milieu de terrain de l’Albiceleste et de Benfica, qui était dernièrement au centre de ses révélations.

Mercato - PSG : «Mbappé sera un joueur du Real Madrid» https://t.co/BzB285g0QE pic.twitter.com/pibFlP9ytm — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

« Mbappé l’a très mal traité »

C’est Cristian Romero qui a notamment dévoilé les échanges tendues entre Kylian Mbappé et Enzo Fernandez durant cette rencontre. Alors que le défenseur de l’Argentine s’était permis de célébrer sous le nez du natif de Bondy, il avait alors expliqué : « J'ai crié face à Mbappé, car Enzo (Fernández) avait parlé avec lui et il (Mbappé) l'a très mal traité. Donc, j’ai fêté le but de Leo (Messi) devant son visage ».

Les raisons du clash