Révolution au PSG, deux stars se dirigent vers la sortie

Alors que le PSG semble bien parti pour boucler le recrutement de Milan Skriniar, cette arrivée devrait redistribuer les cartes dans la hiérarchie des défenseurs centraux. C’est d’ailleurs le flou total pour Sergio Ramos, qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec le PSG, ainsi que pour Presnel Kimpembe.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG reprend plus que jamais espoir pour Milan Skriniar ! Le défenseur slovaque a refusé les offres de prolongation de contrat formulées par l’Inter Milan et sera donc libre sur le marché l’été prochain, avec le PSG qui met toujours autant le paquet pour le recruter. Ce deal paraît donc en très bonne voie, et devrait avoir un impact sur l’avenir des autres défenseurs du PSG.

Ramos, le flou total…

Comme l’a récemment annoncé Le Parisien, ni le PSG ni Sergio Ramos ne semblent pressés d’acter une éventuelle prolongation de son contrat qui arrivera à expiration en juin prochain. L’ancien défenseur emblématique du Real Madrid, âgé de 36 ans, n’offre aucune garantie à moyen terme, et une séparation à l’amiable avec le PSG semble donc tout à fait plausible en juin prochain.

Kimpembe a des envies d’étranger

Autre cas, celui de Presnel Kimpembe. L’EQUIPE a révélé que le défenseur central de 27 ans, qui n’a connu que le PSG depuis le début de sa carrière, ne serait pas contre à l’instant T à l’idée de relever un nouveau défi à l’étranger. Pour rappel, son contrat court jusqu’en 2024, et Luis Campos met le paquet en coulisses pour le prolonger. Affaire à suivre…