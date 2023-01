Le PSG recale une demande de Mbappé

La rédaction

Malgré son trio offensif affolant composé de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le PSG souhaiterait renforcer son secteur offensif avec une nouvelle recrue. En revanche, l'hypothèse de recruter un pur attaquant de pointe ne semble pas convaincre Christophe Galtier malgré la volonté de Kylian Mbappé d'être épaulé par ce type de joueur.

Récemment, L'Equipe confiait que le PSG recherchait un nouvel élément offensif, afin de densifier ce secteur de jeu ultra dépendant de son trio d'attaquants Messi - Neymar - Mbappé. Outre Hugo Ekitike, le PSG ne compte pas de réel numéro 9 au sein de son effectif, et cela ne semble pas inquiéter Christophe Galtier.

Galtier n'envisage pas de recruter un 9

Présent en conférence de presse ce samedi avant d'affronter Pays de Cassel (R1) en 16e de finale de Coupe de France, Christophe Galtier s'est exprimé sur l'absence d'un numéro 9 au sein de son effectif : « A partir du moment où j'ai Neymar, Mbappé et Messi, on ne va pas mettre des centres aériens dans la surface. Il y a plus des actions combinées, avec des ballons au sol, en retrait notamment quand on centre. Il y a des zones clairement définies », a-t-il confié dans des propos rapportés par RMC Sport .

