L'entraîneur de l'OM a la rage, un joueur prend cher

Ce samedi soir, l'OM s'est imposé (1-0) contre Rennes en 16e de finale de Coupe de France. Une belle opération pour les marseillais qui cartonnent depuis plusieurs semaines. Toutefois, l'entrée en jeu de Bamba Dieng n'a du tout été appréciée par son entraîneur Igor Tudor, et ce dernier n'a pas manqué de le souligner.

Grâce à un but de Matteo Geundouzi, l'OM a décroché son billet pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Actuellement 3e de Ligue 1, l'OM brille depuis plusieurs semaines et cette nouvelle victoire contre les Bretons consolide cette bonne dynamique. Satisfait dans l'ensemble de la prestation de ses joueurs, Igor Tudor a pointé du doigt le match de Bamba Dieng.

«Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué»

Bamba Dieng a fait son apparition sur la pelouse du Stade Vélodrome à la 62e minute pour remplacer Alexis Sanchez. L'opportunité pour le Sénégalais de se distinguer pendant ces 30 minutes, mais ça a été tout le contraire selon Igor Tudor : « Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C'est un bon garçon et un bon joueur mais je n'ai pas aimé son entrée» , a confié le tacticien en conférence de presse d'après match dans des propos rapportés par RMC Sport.

Quel avenir pour Dieng ?