L’Arabie Saoudite à l’OM avec Zidane, de grosses révélations sont lâchées

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Contacté par le 10Sport.com, Rolland Courbis s'est interrogé sur l'avenir de l'OM et sur une possible vente du club à l'Arabie Saoudite. Des déclarations, qui ont fait réagir, notamment Thibaud Vézirian, très actif dans ce dossier. Le journaliste a commenté les propos du technicien et lâché quelques révélations sur l'avenir du club marseillais.

Contacté par le10Sport.com, Rolland Courbis s'est exprimé sur le dossier, qui fait frémir les supporters de l'OM à savoir la possible vente de l'OM. « Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connait la ville, qui connait ce club. Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane » a confié le technicien, aujourd'hui sur RMC .

« Si l’Arabie Saoudite rachète l’OM, l’entraîneur idéal, c’est Zidane » https://t.co/bfS3EqrqZE pic.twitter.com/ys4neYw8Na — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

« Courbis émet des hypothèses »

Sur sa chaîne Twitch , Thibaud Vézirian a réagi aux propos de Courbis et a établi un parallèle avec la dernière sortie d'Eric Di Meco, qui évoquait des négociations avec un investisseur pour la vente du Vélodrome. « Quand Di Méco bafouille et utilise le mot « c’est dans les tuyaux », on ne comprend pas trop à quoi il fait référence. Comme Di Méco en remet une couche, ça fait parler (...) Courbis émet des hypothèses et il amène très bien le truc, cette déclaration ne mérite pas de mise en demeure, tu marches sur des œufs » a-t-il confié.

« Un club comme l’OM ne se rachète pas rapidement »

Dans un second temps, Vézirian s'est arrêté sur la possible arrivée d'investisseurs saoudiens à l'OM. « Un club comme l’OM ne se rachète pas rapidement, ça n’existe pas. Al-Walid Bin Talal ? Ce n’est plus cette vitrine puisque cette officialisation n’a pu se concrétiser » a-t-il déclaré.

Le processus de vente en route ?