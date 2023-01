Kylian Mbappé a une requête, le PSG lui répond

Thomas Bourseau

Placé au centre du projet sportif du PSG depuis sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé aimerait témoigner de l’arrivée d’un avant-centre à Paris. Cependant, à en croire les propos tenus par son entraîneur Christophe Galtier, il ne faudrait pas s’y attendre.

Le 21 mai dernier, Kylian Mbappé était officiellement prolongé au PSG jusqu’en juin 2025. Lors des discussions avec la direction du Paris Saint-Germain, il aurait été question de recrutement et notamment d’un attaquant de pointe autour duquel Mbappé pourrait tourner. Conseiller football du PSG, Luis Campos a tenté de recruter en vain Robert Lewandowski qui s’en est allé du côté du FC Barcelone à la dernière intersaison.

Mbappé veut un nouvel attaquant au PSG

Un échec qui ne semble pas avoir plu à Kylian Mbappé puisqu’il a fait savoir à deux reprises qu’il n’appréciait pas spécialement le fait d’évoluer en tant que pivot depuis le début de la saison. Un problème auquel Christophe Galtier a remédié en le décalant sur l’aile.

«A partir du moment où j'ai Neymar, Mbappé et Messi»