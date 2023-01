L’incroyable pari du PSG avec cette star

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos continue de susciter les doutes au sein de la direction du PSG. S'il a retrouvé ses facultés physiques et enchaîne les matches après une saison gâchée par les blessures, l'international espagnol ne rassure pas pour autant sur le terrain. La double confrontation face au Bayern Munich sera donc cruciale.

Le PSG est en pleine réflexion concernant la situation de certaines stars dont le contrat s'achève en juin prochain. Il s'agit de Lionel Messi et Sergio Ramos. Pour le champion du monde 2022, la tendance est clairement à une prolongation, mais pour le second, la question reste clairement en suspens, notamment à cause de ses prestations en dents de scie. Selon Dani Gil, correspondant à Paris pour Mundo Deportivo , le choc contre le Bayern Munich sera décisif.

Sergio Ramos très attendu contre le Bayern

« Nous devons déjà voir comment il négociera le rendez-vous contre le Bayern en Ligue des champions. Parce qu’il faut analyser ses performances dans des moments importants, pas par rapport au championnat », assure-t-il dans Le Parisien , avant de poursuivre.

«S’il répond aux attentes...»