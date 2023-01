Le PSG va boucler un transfert, catastrophe à l’OL ?

Pierrick Levallet

Après avoir échoué l'été dernier, le PSG toucherait au but avec Milan Skriniar. Le défenseur central de l'Inter se dirige vers la sortie et se rapproche de plus en plus d'un transfert du côté de Paris. Les Nerazzurri se seraient donc déjà mis en quête de son successeur. Et un joueur de l'OL serait dans le viseur du club italien.

L’été dernier, le PSG était à fond sur Milan Skriniar. Le club de la capitale était prêt à dépenser aux alentours de 70M€ pour le recruter. Mais l’Inter a refusé, désireux de prolonger le contrat du Slovaque. Mais alors que son bail expire en juin prochain, le joueur de 27 ans se dirige de plus en plus vers la sortie.

Skriniar au PSG, ça chauffe

Comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, Milan Skriniar n’a pas prévu de prolonger à l’Inter. Le PSG a donc repris espoir dans ce dossier et aurait grandement avancé pour l’arrivée du Slovaque ces dernières heures. L’Equipe évoquait même un accord trouvé entre les deux parties. Et la presse italienne parle d’une éventuelle arrivée cet hiver contre un chèque de 15-20M€.

Lukeba ciblé par l’Inter pour remplacer Skriniar ?