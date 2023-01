Mbappé, Skriniar… Toutes les infos mercato du 22 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Skriniar au PSG cet hiver ? C'est 20M€

Alors qu'on évoque une arrivée libre de Milan Skriniar au PSG pour la saison prochaine, il n'est pas exclu que le défenseur central de l'Inter Milan débarque en ce mois de janvier. Pour cela, Luis Campos devra toutefois mettre le prix. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , il faudrait compter entre 15 et 20M€ pour un transfert de Skriniar cet hiver.



Le Real Madrid lâche une réponse pour Mbappé

Quelques mois après la prolongation de Kylian Mbappé, il est à nouveau question d'un transfert. Et alors que le joueur du PSG est encore associé au Real Madrid, le club merengue a mis les choses au point. Selon les informations de Marca , le Real Madrid ferait savoir qu'il n'y a aucun contact avec Mbappé, qui ne serait d'ailleurs plus une priorité au sein de la Casa Blanca.



Il est prêt à quitter l’OL pour aller à l’OM ? La vérité éclate

Pépite du centre de formation de l'OL, Mohamed El Arouch aurait des envies d'ailleurs. De quoi intéresser l'OM, qui serait sur le coup pour récupérer le Lyonnais. Face à ces informations, l'OL a alors mis les choses au point dans un communiqué : « Le club rappelle que Mohamed El Arouch, dont le comportement est irréprochable, a prolongé son contrat en mai dernier jusqu’en 2025 et qu’il fait partie intégrante du projet de l’Olympique Lyonnais ».



Fofana rêve du PSG