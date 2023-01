En pleine émission, un joueur de Ligue 1 déclare son intérêt pour le PSG

Thibault Morlain

International français, Youssouf Fofana évolue aujourd’hui à l’AS Monaco. Considéré comme l’un des meilleurs au milieu de terrain en Ligue 1, le joueur de 24 ans pourrait voir de prestigieux prétendants se présenter à lui dans les mois à venir. De son côté, Fofana a expliqué qu’il ne serait pas contre un transfert du côté du PSG.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a bouclé de nombreux renforts pour le PSG. Et c’est notamment au milieu de terrain que cela a énormément bougé dans l’effectif de Christophe Galtier. Mais voilà que malgré ces changements dans l’entrejeu, le chantier pourrait ne pas être terminé. En effet, dans les mois à venir, Campos pourrait encore apporter du sang neuf au milieu de terrain. Avec qui ? Telle est la question. Différents noms circulent et voilà qu’un joueur n’a pas manqué de faire un appel du pied en vue d’un futur transfert au PSG.

Kylian Mbappé plombe l’ambiance au PSG https://t.co/2hewxdoKGZ pic.twitter.com/cN94jn0IJM — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

« Ça me ferait rêver car c’est chez moi »

Et ce n’est autre que Youssouf Fofana qui a interpellé le PSG à propos de son avenir. Aujourd’hui à l’AS Monaco, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international français a fait savoir son intérêt pour le club de la capitale, lui le natif de Paris. Invité de l’émission Quelle Epoque sur France 2 , Fofana a ainsi annoncé la couleur pour le PSG, lâchant : « Ça me ferait rêver le PSG ? Je viens d’ici. Donc ça serait normal, entre guillemets, de retourner chez moi, de jouer dans le stade… C’est un appel que je fais ? Pas du tout. Je dis que ça me ferait rêver car c’est chez moi, mais voilà, on est dans le monde du foot, je prends la meilleure proposition ».

« Est-ce que le PSG ça serait le Graal ? Non. Pas forcément »