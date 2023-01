Mbappé le veut au PSG, son transfert est inévitable

Hugo Chirossel

À la recherche d’un attaquant, le PSG avait échoué dans sa quête l’été dernier. Une volonté de Kylian Mbappé, qui aurait voulu voir arriver un joueur capable d’évoluer à ses côtés sur le front de l’attaque parisienne. Dans cette optique, Luis Campos étudierait désormais la piste menant à Harry Kane. Bonne nouvelle pour le club de la capitale, les Spurs ne pourront pas retenir l’international anglais lors du prochain mercato estival d’après Tony Cascarino.

Au moment de sa prolongation en fin de saison dernière, Kylian Mbappé aurait demandé des garanties concernant le mercato du PSG. L’international français souhaitait notamment le recrutement d’un attaquant supplémentaire, avec qui il pourrait évoluer. Si plusieurs pistes avaient été étudiées par Luis Campos l’été dernier, aucun attaquant, mis à part Hugo Ekitike, n’était arrivé au sein du club de la capitale.

Harry Kane sur le départ ?

Mais ce n'est peut-être que partie remise. En effet, le PSG serait intéressé par l’idée de recruter Harry Kane, dont le contrat avec Tottenham court jusqu’en juin 2024. D’après les informations du Times , l’international anglais pourrait quitter les Spurs dans quelques mois. En revanche, son club demanderait 100M€ pour s’en séparer et Manchester United serait également sur le coup. Harry Kane avait été retenu par sa direction il y a un an et demi, alors qu’il souhaitait rejoindre Manchester City, mais le prochain mercato estival pourrait être le bon. D’après Tony Cascarino - ancien attaquant irlandais passé notamment par l’OM entre 1994 et 1997 et aujourd’hui consultant pour talkSPORT - Tottenham ne pourra pas le retenir.

«Je ne vois pas comment Tottenham peut le garder»