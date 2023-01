Le mercato s’enflamme pour Mbappé, le Real Madrid lâche une grande réponse

Thibault Morlain

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti pour un tour. En effet, si le natif de Bondy a signé un nouveau contrat avec le PSG il y a quelques mois seulement, les rumeurs réapparaissent à propos d’un possible transfert dans les mois à venir. Il n’en fallait pas plus pour que Mbappé soit à nouveau associé au Real Madrid. Mais voilà qu’au sein des Merengue, on aurait quelque peu pris ses distances avec l’international français.

Le Qatar a mis les petits plats dans les grands pour Kylian Mbappé et cela a payé. Alors que le Français était annoncé au Real Madrid, il a prolongé au PSG. Le voilà aujourd’hui lié jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Mais Mbappé pourrait ne pas aller jusque-là. En effet, un transfert pour le prochain mercato estival fait déjà parler pour le protégé de Christophe Galtier. Les rumeurs fleurissent en ce sens et bien évidemment, il est à nouveau question d’un départ du Real Madrid. A condition toutefois que le club de Florentino Pérez soit toujours intéressé…

Aucun contact entre Mbappé et le Real Madrid

Dernièrement, certains ont relancé le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid, évoquant même des discussions entre les deux parties. Qu’en est-il réellement ? Ce dimanche, Marca a apporté la réponse. Ainsi, du côté de la Casa Blanca, on nierait tout contact avec l’attaquant du PSG.

Le Real Madrid prend ses distances

D’ailleurs, il semblerait que le Real Madrid ait pris une grosse décision concernant Kylian Mbappé. Le quotidien ibérique assure que du côté des Merengue, on aurait pris ses distances avec l’attaquant du PSG. Malgré tout ce qui peut se dire actuellement concernant Mbappé, cela ne serait pas un sujet de discussion au Real Madrid. Si cela n’est pas un secret que Florentino Pérez et la direction madrilène apprécient le natif de Bondy, ils regarderaient cela de très loin actuellement.