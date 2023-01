Kylian Mbappé plombe l’ambiance au PSG

Thibault Morlain

Le feuilleton Kylian Mbappé fait à nouveau la Une. En effet, quelques mois seulement après la prolongation du numéro 7 du PSG, il est encore question d’un possible départ du Français. Mbappé aurait des envies d’ailleurs et la relation ne serait pas la meilleure avec la direction du PSG. De quoi alors polluer le vestiaire parisien ?

L’été dernier, on imaginait Kylian Mbappé rejoindre librement le Real Madrid, il a finalement prolongé avec le PSG. Un nouveau contrat qui n’empêche toutefois actuellement pas les rumeurs de se multiplier concernant le natif de Bondy. Ainsi, il est à nouveau question d’un transfert de Mbappé à l’occasion du prochain mercato estival.

Mercato : Retour de flamme, une piste de longue date est proposée au PSG https://t.co/iTRIncm0OS pic.twitter.com/TyIxO1GdBL — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Ça se tend à cause de Mbappé ?

Partira ? Ne partira pas ? Ça repart donc de plus belle à propos de Kylian Mbappé. En attendant, le numéro 7 de Christophe Galtier est aujourd’hui au PSG, où l’ambiance ne serait toutefois pas la meilleure à cause de lui. En effet, ce dimanche, Marca assure qu’en raison de tout ce qui peut se dire autour de Mbappé et de ses demandes au PSG, cela serait loin d’être tout rose au sein du club de la capitale.

« Si le PSG reçoit la bonne offre… »