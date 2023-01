Dopage : Un énorme scandale à venir pour France 98 ?

Arnaud De Kanel

Le football italien est dans la tourmente. Depuis la disparition tragique de Gianluca Vialli, les prises de parole se multiplient dans les médias transalpins au sujet du dopage, l'une des causes suspectées d'être à l'origine du décès de l'ancien attaquant de la Juventus. Cet énorme scandale pourrait impliquer quatre champions du monde de l'épopée 1998.

Les vieux démons ressurgissent en Italie après la mort de Gianluca Vialli. Ce dernier a succombé à une longue maladie, certainement liée aux produits dopants qu'il avait ingéré durant sa carrière, quelques semaines après le décès de Sinisa Mihajlovic pour les mêmes suspicions. La polémique enfle de plus en plus suite à la prise de parole de Dino Baggio, ancien joueur de Parme et coéquipier des deux défunts. Ce dernier a révélé avoir eu recours à des produits dopants au cours de sa carrière, à l'instar de ses coéquipiers et d'autres écuries de Serie A. Problème, quatre champions du monde 1998 évoluaient dans les clubs suspectés.

«Il y a toujours eu du dopage»

Dino Baggio, membre de l'équipe de Parme qui avait triomphé sur l'OM en finale de la Coupe UEFA en 1999, a révélé s'être dopé durant sa carrière. « Nous devons revenir sur ce que nous avons pris, nous devons enquêter un peu sur les substances prises pendant ces périodes. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais il y a toujours eu du dopage. On n'a jamais pris de trucs bizarres parce qu'il y avait un pourcentage qu'il faut respecter. Mais avec le temps, il faut voir si certaines substances sont bonnes ou non, si elles peuvent être éliminées ou restent à l'intérieur de l'organisme. J'ai peur aussi, ça arrive à trop de joueurs. Dans mes années, il y avait trop de dopage », a-t-il confié pour TV7 . Une révélation terrible qui pourrait impliquer des héros de France 98.

France 98 impliquée ?