L'ASSE va encore mettre le feu au mercato !

Arthur Montagne

Très active depuis le début du mercato d'hiver, l'ASSE a déjà réussi à boucler l'arrivée de cinq nouveaux joueurs, à savoir Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Kader Bamba et Niels Nkounkou. Des recrues qui permettent aux Verts de redresser la barre en Championnat. Mais ce n'est pas encore terminé puisque deux nouveaux renforts sont attendus.

Reléguée en Ligue 2 en fin de saison dernière, l'ASSE avait pour ambition de remonter immédiatement dans l'élite. Cependant, avec les très nombreux changements au sein de l'effectif l'été dernier, les Verts n'ont pas réussi à se relancer. Pire encore, le club du Forez a réalisé une première partie de saison catastrophique conclue à la place de lanterne rouge. Afin de redresser la barre et éviter un drame, le mercato d'hiver a été érigé en priorité. Dans cette optique, cinq nouveaux joueurs ont déjà rejoint le Forez à savoir Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Kader Bamba et Niels Nkounkou. Et ce n'est pas encore terminé !

L’ASSE loupe un transfert pour une raison totalement folle https://t.co/QQpeBI6iWE pic.twitter.com/18l3jOlaav — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

Batlles attend encore 2 recrues

Un recrutement qui porte déjà ses fruits puisque l'ASSE reste sur trois matches sans défaite, et surtout deux victoires consécutives face à Laval (1-0) et Niort (1-0) ce qui a permis aux Verts de remonter au classement. Mais le club du Forez est toujours dans la zone rouge. Par conséquent, selon les informations du Progrès , Laurent Batlles attend encore deux recrues d'ici la fin du mercato. Ainsi, les discussions se poursuivent avec Lamine Fomba. Le milieu de terrain défensif du Nîmes Olympique possède un profil athlétique qui manque dans l'entrejeu de l'ASSE. Enfin, un renfort dans le couloir droit est également attendu.

Des départs sont également espérés

Et ce n'est pas tout. En effet, des départ pourraient également intervenir d'ici le 31 janvier à l'image de ceux d'Abdoulaye Bakayoko, qui pourrait être prêté au Puy ou encore Étienne Green, qui n'entre plus dans les plans de Laurent Batlles depuis l'arrivée de Gautier Larsonneur. Par conséquent, cela devrait encore bouger à l'ASSE.