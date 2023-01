Mercato - PSG : Kylian Mbappé, l’image qui affole tout le monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son départ au Real Madrid semblait acté en mai dernier, Kylian Mbappé avait surpris en renouvelant son bail avec le PSG. Depuis, les rumeurs n’ont pas cessé et les faits et gestes de l’attaquant sont surveillés et analysés de près. Ainsi, une image a particulièrement retenu l’attention ce jeudi soir, à l’occasion d’une soirée caritative à laquelle participait l’international français.

Annoncé avec insistance au Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de renouveler son bail avec le PSG jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option. De quoi ravir le club de la capitale et ses supporters, mais en Espagne, ce choix a encore du mal à passer auprès de certains. Pour autant, plusieurs médias étrangers continuent d’assurer que le Real Madrid surveille la situation de Kylian Mbappé. En attendant une éventuelle offensive, c’est le Bondynois qui scrute attentivement les prestations de la Casa Blanca .

Kimpembe réunit les joueurs du PSG

Ce jeudi soir, les joueurs du PSG étaient réunis au Pavillon Gabriel à Paris à l’occasion d’une soirée caritative organisée par Presnel Kimpembe pour son association Strong3rs . Lionel Messi, Neymar ou encore Sergio Ramos étaient donc présents, tout comme Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Les deux amis du PSG en ont d’ailleurs été surpris en train de suivre la prestation du Real Madrid face à l’Atlético.

Mbappé & Hakimi watching Real Madrid’s match today. pic.twitter.com/EiLwCPAmBk — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 27, 2023

Quand Mbappé regarde le match du Real Madrid