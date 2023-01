Une nouvelle révolution lancée au PSG... par le mercato ?

Axel Cornic

L’arrivée de Milan Skriniar est d’actualité au Paris Saint-Germain selon nos informations, ce qui pourrait faire bouger beaucoup de choses. Cela concerne certains joueurs, mais également Christophe Galtier, qui pourrait revoir son dispositif si le Slovaque qui ne veut pas prolonger avec l’Inter est recruté dans un avenir proche.

En quelques mois, la situation a radicalement changé. Alors qu’à l’automne une prolongation de Milan Skriniar semblait possible après l’échec du PSG, l’annonce de son argent e redistribué les cartes et désormais, un départ est plus que jamais d’actualité.

Skriniar, l’obsession de Campos

Que ce soit cet hiver ou à la fin de son contrat, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Skriniar sera un objectif du PSG. Une volonté de Luis Campos, qui semble persuadé que le défenseur de 27 ans est l’homme qu'il faut au club, mais cela va entrainer des gros changements puisque La Gazzetta dello Sport émet des doutes au sujet de l’avenir de Sergio Ramos ou de Presnel Kimpembe.

Retour à une défense à trois ?

Le quotidien italien annonce également que Christophe Galtier va devoir revoir son approche tactique, si Skriniar rejoint le PSG. Une défense à trois pourrait redevenir une priorité, chose qui avait été essayée en début de saison avant d’être abandonnée. A noter que cela permettrait notamment de faire cohabiter Marquinhos et Skriniar, qui dans une défense à deux évoluent à droite.