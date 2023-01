Mercato - PSG : Feu vert pour le prochain transfert ?

Axel Cornic

Depuis l’annonce fracassante de son agent, Milan Skriniar est redevenu un objectif concret pour le Paris Saint-Germain, qui selon nos informations n’a jamais lâché le morceau. A quelques mois de son départ annoncé, l’Inter est en plein doute et si la fin du mercato approche à grands pas, un transfert de dernière minute n’est pas à exclure.

C’est un véritable désastre pour l’Inter. Après avoir refusé entre 50 et 70M€ lors du mercato estival, les Nerazzurri vont perdre Milan Skriniar sans encaisser le moindre sou. Son agent a en effet annoncé qu’il ne prolongera pas son contrat, ce qui a réveillé l’intérêt du PSG, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com.

Le PSG voudrait offrir 10M€, l’Inter en réclame au moins 20M€

Pour éviter la catastrophe, l’Inter pourrait décider de le transférer dès ce mercato de janvier. La Gazzetta dello Sport a annoncé que le PSG souhaiterait formuler une offre de 10M€, mais à Milan on attendrait près de 20M€ pour lâcher un joueur qui n’a plus que six mois de contrat.

« Est-ce qu’il peut partir en janvier ? Nous allons en parler »