«C'est difficile», le PSG panique pour son mercato

Arthur Montagne

D'ici la fin du mercato d'hiver, le PSG a fait du recrutement d'un joueur offensif une priorité afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton. Dans le même temps, le club de la capitale espère également sauter sur l'opportunité qui se présente avec Milan Skriniar qui ne prolongera pas à l'Inter Milan, mais cela s'annonce compliqué.

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato d'hiver, et la priorité du PSG est désormais claire, à savoir recruter un joueur à vocation offensive afin de remplacer Pablo Sarabia qui s'est engagé avec Wolverhampton. Dans cette optique, Luis Campos a tenté de recruter Malcom, et fait désormais de Rayan Cherki son objectif numéro 1. Mais dans le même temps, le PSG voit l'opportunité de recruter Milan Skriniar se renforcer sérieusement.

«C'est difficile»

Et pour cause, l'international slovaque ne prolongera pas son contrat à l'Inter Milan qui pourrait accepter de le vendre afin d'éviter un départ libre en fin de saison. Mais alors, le PSG peut-il réussir un coup double en recrutant à la fois un joueur offensif et Milan Skriniar avant le 31 janvier ? « C'est difficile », explique une source au sein du club de la capitale dans les colonnes de L'EQUIPE .

L'Inter ne lâchera pas si facilement

Par conséquent, l'arrivée de Milan Skriniar n'est pas impossible, mais compte tenu de la menace du fair-play financier, cela semble tout de même compliqué d'imaginer que le PSG puisse recruter à la fois un élément offensif et le défenseur slovaque pour lequel l'Inter Milan se montre encore gourmand malgré sa situation contractuelle.