Il plante l’OM, voilà les détails du dernier fiasco sur le mercato

Axel Cornic

Tout semblait bouclé, mais Ivan Ilić ne sera finalement pas un joueur de l’Olympique de Marseille. Le milieu de l’Hellas Verona aurait en effet éconduit les avances de Pablo Longoria pour rester en Serie A et ainsi rejoindre le Torino de son ancien coach, Ivan Juric. Un choix fort, qui découle d’une longue réflexion du joueur, mais surtout de l’influence de plusieurs facteurs importants.

Décidément, cette fin de mercato est pleine de rebondissements pour l’OM ! Au travail sur plusieurs fronts, Pablo Longoria pourrait bien tout perdre, puisque l’actuel deuxième buteur de Ligue 1 Terem Moffi aurait décidé de rejoindre l’OGC Nice. Un scénario qui devrait se répéter avec Ivan Ilić, également annoncé tout proche de l’OM, mais qui devrait finalement rejoindre le Torino.

«Il a été traité comme une serpillère», l’OM se fait dézinguer https://t.co/KKjvXHTVWT pic.twitter.com/nwcNIpdaB8 — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

L’OM avait fait une meilleure offre, mais...

Sky Sport Italia a douché les espoirs de l’OM dès jeudi soir, en annonçant la décision d’Ivan Ilić de refuser l’offre présentée par Pablo Longoria. Une information rapidement reprise par la plupart des médias italiens et notamment La Gazzetta dello Sport , qui assure que l’offre de l’OM était la meilleure, avec un contrat jusqu’en 2028 et un salaire fixe de 1,7M€ net avec plusieurs bonus. L’offre faite à l’Hellas Verona était également plus intéressante, mais le Torino aurait fait la différence avec Isak Hien, défenseur inclus dans le deal final.

Juric a été plus convaincant que Tudor