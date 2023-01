Le mercato de l’OM est «en situation d’échec»

Hugo Chirossel

Alors que l’on se rapproche de la fermeture du marché des transferts, l’OM espérait boucler le transfert de Terem Moffi. Ce dernier a finalement repoussé la proposition des Marseillais, tout comme Ivan Ilic, qui préférerait rejoindre le Torino. Pour Daniel Riolo, Pablo Longoria est clairement « en situation d’échec ».

Après avoir réussi à s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi, l’OM est toujours à la recherche d’un attaquant. Dans cette optique, Pablo Longoria s’est lancé sur la piste de Terem Moffi. Alors qu’un accord avait été trouvé avec Lorient, l’attaquant nigérian préférerait rejoindre l’OGC Nice et a donc rejeté la proposition marseillaise.

Deux échecs se dessinent pour l’OM

C’est un peu la même chose en ce qui concerne Ivan Ilic. Ce dernier devait être transféré à l’OM dès cet hiver, avant d’être prêté jusqu’à la fin de la saison à son club actuel, l’Hellas Vérone. Sauf que le milieu de terrain âgé de 21 ans souhaiterait rester en Serie A et voudrait s’engager avec le Torino.

« Ça nous surprend qu’il se plante »