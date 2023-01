Un transfert dans les prochaines heures à l'OM

Hugo Chirossel

Si la piste menant à Terem Moffi se refroidit de plus en plus du côté de l’OM, Bamba Dieng quant à lui devait tout de même prendre la direction de Lorient. Un problème aurait été détecté lors de sa visite médicale, l’obligeant à retourner à Marseille et mettant fin à son éventuel transfert. Mais d’après les dernières informations, les deux clubs sont toujours en contact et un accord pourrait finalement bientôt être trouvé.

L’OM enchaîne les échecs sur le mercato. Après Leandro Trossard, qui a préféré aller à Arsenal, ce sont Ivan Ilic et Terem Moffi qui ont recalé l’OM. Le premier préférerait finalement s’engager avec le Torino, tandis que le second a repoussé les avances marseillaises et privilégie un départ pour l’OGC Nice.

Un problème lors de la visite médicale

Si l’attaquant nigérian ne devrait donc pas rejoindre la cité phocéenne, Bamba Dieng, inclus dans les négociations, pourrait tout de même faire le chemin inverse et être transféré à Lorient. Mais d’après les informations de Saber Desfarges, un problème aurait été détecté lors de sa visite médicale et le joueur devait retourner à Marseille.

Bamba #Dieng est encore à #Lorient ce soir et n’est pas rentré à #Marseille. L’offre des Merlus est trop basse mais les discussions se poursuivent de façon fluide entre #Longoria et les Merlus. Dans l’entourage du joueur, on espère un accord d’ici demain #OM #MercatOM — Alexandre Jacquin (@AJac13) January 26, 2023

Un accord finalement bientôt trouvé pour Dieng ?