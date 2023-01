Mercato : Le président de l’OM a retourné sa veste

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sur le départ pour retrouver un peu de temps de jeu et le plaisir de jouer, Bamba Dieng veut rejoindre Lorient avec qui il a déjà passé sa visite médicale. Cependant, l’OM n’a pas bouclé l’arrivée de Terem Moffi et Pablo Longoria ne voulait pas entendre parler d’un transfert sec. Une position sur laquelle est revenu le président marseillais...

Bamba Dieng n’est pas sorti de son calvaire. Alors que l’OM souhaite s’en séparer cet hiver et qu’il est d’accord pour partir, l’international sénégalais attend que le transfert de Terem Moffi se débloque pour savoir ce qu’il fait. Pisté par Lorient, Dieng a déjà passé sa visite médicale et n’attend que le feu vert de l’OM. Une situation différente de l’été dernier mais qui vient s’ajouter à la frustration de Dieng qui n’a jamais vraiment eu sa chance sous Igor Tudor.

«Ce n'était facile pour personne»

Après un mercato estival remuant où il a fini par revenir à l’OM, Bamba Dieng avait été réintégré à l’effectif marseillais. « Humainement, ce n'était facile pour personne », confiait Pablo Longoria dans un entretien accordé à Foot Mercato. « Quand tu es dans le mercato d'été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n'est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n'est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c'est qu'il a récupéré une place dans l'effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c'est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n'est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n'est facile à gérer pour personne », reconnaissait le président de l’OM.

L’OM change son fusil d’épaule pour Dieng