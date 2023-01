Ce gros transfert de l’OM tourne au fiasco

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans le viseur de l’OM et de l’OGC Nice, Terem Moffi avait opté pour les Aiglons. Cependant, aucun accord n’avait encore été trouvé avec Lorient et la dernière offre du Gym (la 5ème au total) aurait été refusée. Les Merlus auraient donc décidé de conserver l’international nigérian.

Les heures passent et rien ne change pour Terem Moffi : il est toujours dans l’attente d’un transfert. Suivi avec insistance par l’OM et l’OGC Nice, l’attaquant de Lorient préfère rejoindre les Aiglons confirmait mercredi le journal L’Equipe . Mais pour le moment, les Merlus n’ont qu’un accord avec l’OM, pas encore avec le Gym . Ce qui ralentit le deal et laisse entrevoir quelques espoirs supplémentaires pour Pablo Longoria qui se voit bien attirer un attaquant dès cet hiver.

Lorient a décidé de garder Moffi

Mais ce dossier est bien complexe que prévu. Terem Moffi veut toujours rejoindre Nice et le club breton est intransigeant avec les Aiglons. D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Lorient aurait refusé la dernière offre niçoise qui se trouverait près de 10M€ en-dessous de celles de l’OM et West Ham qui ont été acceptées. Terem Moffi devrait donc rester à Lorient, un dénouement encore difficile à imaginer il y a quelques heures alors que le Nigérian insistait pour aller à Nice.

L’OM va devoir s’activer

L’OM, s’il se résigne avec Terem Moffi, cherchera sûrement à réaliser un autre coup d’ici la fin du mercato. Malgré l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria sait que l’effectif marseillais manque encore de poids en attaque où Alexis Sanchez continue de se démener seul en tant que numéro 9. Le départ très probable de Bamba Dieng ouvre forcément la porte à une arrivée, reste à savoir s’il s’agira de Terem Moffi, d’un autre joueur… ou de personne. L’OM a moins d’une semaine pour trouver une solution.