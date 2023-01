«Ce n'est pas qu'un bulldozer, il est habile techniquement», un gros coup échappe à l’OM ?

Thibault Morlain

Alors que l’OM recherchait initialement un autre milieu offensif sur ce mercato hivernal après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, c’est finalement un véritable buteur qui pourrait rejoindre l’effectif d’Igor Tudor. Et voilà qu’aujourd’hui, Pablo Longoria s’active pour tenter de convaincre Terem Moffi, l’attaquant de Lorient, de débarquer à l’OM, mais voilà que le Nigérian ne serait pas chaud pour aller sur la Canebière. Un gros qui échappe encore aux Phocéens ?

Pour le moment, l’OM n’a enregistré qu’un renfort en ce mercato hivernal : Ruslan Malinovskyi. L’Ukrainien sera-t-il l’unique recrue phocéenne en ce mois de janvier ? Pablo Longoria travaille de son côté pour amener un autre élément offensif. Et c’est le dossier Terem Moffi qui occupe actuellement le président olympien. Attaquant de Lorient, le Nigérian plait à l’OM, mais pas seulement… Selon les derniers échos, il préférerait d'ailleurs plutôt l'OGC Nice que l'actuel 3ème de Ligue 1. Alors que ce dossier Moffi anime donc actuellement le mercato, Arnaud Huchet, journaliste pour Ouest France , a fait le point pour Le Phocéen .

« Une belle découverte »

Dans un premier temps, Arnaud Huchet s’est confié sur le profil de Terem Moffi, expliquant alors : « Lorient l'avait tout de même payé 8 M€ à Courtrai en Belgique, mais son rendement a été immédiat avec un très beau but pour son premier match face à Reims. Il a mis 13 buts dans ses 6 premiers mois et a été l'homme-clé du maintien. La saison dernière a été un peu compliquée, mais l'équipe ne jouait pas bien. Là, avec les bons résultats, on voit un attaquant très puissant et rapide, qui prend souvent le dessus sur son défenseur, et adroit devant le but. Ce n'est pas qu'un bulldozer, il est habile techniquement. Enfin, c'est un garçon très agréable dans un groupe. Une belle découverte ».

« Lorient souhaite le vendre maintenant »