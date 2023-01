«Il se passera quelque chose» à l’OM

Hugo Chirossel

Alors que l’on rentre dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, l’OM est en difficulté. Cible de Pablo Longoria pour renforcer l’attaque d’Igor Tudor, Terem Moffi a repoussé la proposition marseillaise et donne sa préférence à l’OGC Nice. Malgré tout, Daniel Riolo estime qu’il va y avoir du mouvement à l’OM d’ici à la fermeture du marché des transferts.

Le mercato de l’OM est en train de prendre une tournure inattendue. Après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria souhaite encore recruter un autre joueur offensif. Dans cette optique, le président marseillais a jeté son dévolu sur Terem Moffi.

L’OM enchaîne les échecs

Mais l’attaquant de Lorient a rejeté la proposition de l’OM et préfèrerait rejoindre l’OGC Nice, également intéressé. Dans le même temps, les Marseillais devaient s’attacher les services d’Ivan Ilic pour la saison prochaine. Là encore, Pablo Longoria s’est fait recaler, le milieu de terrain de l’Hellas Vérone donnant sa préférence au Torino. Malgré ces échecs qui se dessinent pour l’OM, Daniel Riolo s’attend à du mouvement d’ici à la fermeture du marché des transferts mardi prochain.

« Il est sur d’autres pistes pour mardi et il espère les faire »