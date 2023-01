L'OM lâche 40M€, c'est un fiasco total

Arthur Montagne

Bien décidé à densifier le secteur offensif de l'OM, Pablo Longoria a déjà obtenu le prêt de Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta, mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de Terem Moffi (Lorient) et Ivan Ilic (Hellas Vérone). Deux dossiers qui s'annoncent toutefois compliqués.

Le mercato de l'OM prend feu. Après avoir laissé filer Luis Suarez, prêté à Almeria, ainsi que Gerson, qui a rejoint Flamengo pour environ 20M€, comme révélé par le10sport.com, Pablo Longoria espère densifier le secteur offensif marseillais, d'autant plus qu'Amine Harit ne rejouera pas de la saison. Dans cette optique, Ruslan Malinovskyi a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'Atalanta. Mais la quête d'un nouveau renfort offensif n'est pas un long fleuve tranquille.

L'OM n'arrive pas à boucler le transfert de Moffi...

En effet, l'OM pensait avoir les cartes en mains pour le transfert de Terem Moffi, actuellement deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations. Le club phocéen prêt à lâcher 20M€ pour ce transfert, est toutefois loin de boucler ce dossier. Et pour cause, l'attaquant nigérian préfère rejoindre l'OGC Nice qui aurait offert 23M€. Par conséquent, l'OM est mal embarqué dans ce dossier, d'autant plus que Foot Mercato a révélé que la visite médicale de Bamba Dieng à Lorient a révélé un nouveau problème au genou.

... et va se faire devancer pour Ilic !