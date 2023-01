Le mercato de l’OM s’écroule, on connaît le responsable

Axel Cornic

Cette fin de mercato hivernal est bouillante pour l’Olympique de Marseille, qui travaille sur plusieurs pistes. L’une d’entre elles devrait toutefois se solder par un échec, puisque Pablo Longoria n’aurait pas réussi à convaincre Terem Moffi et le FC Lorient. Le président de l’OM aurait notamment été battu par Florent Ghisolfi, actuel directeur sportif de l’OGC Nice.

L’axe Marseille-Lorient est chaud en ce moment, avec deux opérations qui rythment le mercato de janvier. Bamba Dieng souhaiterait en effet rejoindre le FC Lorient, alors que Pablo Longoria voudrait recruter Terem Moffi, actuel deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Mais l’OM pourrait bien perdre sur tous les fronts...

«Ce n'est pas qu'un bulldozer, il est habile techniquement», un gros coup échappe à l’OM ? https://t.co/0oxQRzNHVH pic.twitter.com/nsT4jhVF51 — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Moffi plante l’OM

D’après les informations de RMC Sport, Moffi aurait refusé de rejoindre l’OM, préférant clairement l’OGC Nice. Un véritable coup dur qui se dessine pour Longoria, qui semblait beaucoup miser sur l’attaquant du FC Lorient pour offrir une nouvelle arme offensive à Igor Tudor.

Ghisolfi a réussi à battre Longoria