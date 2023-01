Mbappé a déjà dit non au Qatar

La rédaction

Le statut de capitaine et de vice-capitaine fait actuellement énormément parler au PSG. Lors de la dernière rencontre face à Pays de Cassel en Coupe de France, c'était d'ailleurs Kylian Mbappé qui portait le brassard. Un nouveau statut en vue pour le natif de Bondy ? Cette image de Mbappé capitaine ne manque en tout cas pas d'interpeller, surtout quand on sait ce qui s'est passé il ya. quelques mois...

Que faire pour satisfaire Mbappé ? Voilà la grande question qu’ont dû se poser les dirigeants parisiens l’été dernier afin de prolonger la star. Dans ces discussions, le capitanat avait été proposé à Kylian Mbappé. Mais selon le journaliste Philippe Sanfourche, ce dernier aurait refusé plus d’une fois de le porter.

Une question de principe

Dans l’émission L’Équipe du Soir , Philippe Sanfourche a ainsi expliqué à propos du refus de Kylian Mbappé au Qatar à propos du capitanat : « A une époque, il lui a régulièrement proposé et il a dit non. Notamment à l’époque où il ne savait pas s’il allait prolonger. Il savait ce que cela impliquait par rapport à l’entourage du club, aux supporters. Accepter le brassard, c’est un message qu’on envoie. Alors ça ne veut pas dire qu’il est dans une projection de 5 ans au PSG, mais il a évolué dans sa réflexion » .

Bonne nouvelle pour le PSG

Ceci dit, le fait que le joueur ait été capitaine lundi dernier face à Pays de Cassel est une bonne nouvelle pour le PSG. Cela impliquerait le fait que Mbappé se sent concerné par le projet parisien, et souhaite s’inscrire dans la durée en tant que possible capitaine, ou du moins cadre du vestiaire.