Kylian Mbappé doit-il devenir le capitaine du PSG ?

La rédaction

Lundi, lors de la rencontre de Coupe de France entre le PSG et Pays de Cassel, c’est Kylian Mbappé qui portant le brassard de capitaine. Christophe Galtier l’a ensuite annoncé, le natif de Bondy est aujourd’hui vice-capitaine derrière Marquinhos et voilà que dès la saison prochaine, Mbappé pourrait être le numéro 1. Faut-il alors confier ce rôle au numéro 7 du PSG ?

Plus que jamais, Kylian Mbappé prend de la place au PSG. Et cela s’est encore vérifié face au Pays de Cassel en Coupe de France. Sur le terrain, le Français a impressionné avec un quintuplé et il l’a d’ailleurs effectué avec le brassard de capitaine au bras. En l’absence de Marquinhos, c’est Mbappé qui a récupéré ce rôle. Et voilà qu’aujourd’hui, un débat est ouvert à ce sujet…

Le PSG fait un cadeau a Mbappé, c’est une « grave erreur » https://t.co/iIppENmXIU pic.twitter.com/8jREn6kwJ2 — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

Mbappé plus que jamais le patron du PSG ?

Comme en équipe de France, il est envisageable que Kylian Mbappé devienne à terme le capitaine du PSG. Christophe Galtier l’a expliqué, aujourd’hui, le crack parisien est vice-capitaine, tandis que Marquinhos reste le numéro 1. Mais dès la saison prochaine, cette hiérarchie pourrait donc évoluer. Et s’il venait à rester au PSG, Mbappé aurait alors de sérieux arguments pour prétendre à récupérer le brassard.

Marquinhos, Mbappé, Kimpembe… Quelle sera la hiérarchie ?

Pour le moment, Marquinhos reste toujours le capitaine tandis que Kylian Mbappé, au même titre que Marco Verratti, Sergio Ramos ou encore Presnel Kimpembe, est donc vice-capitaine au PSG. Il y aura toutefois une réflexion à mener au cours des prochains mois en vue de l’exercice à venir. Faut-il laisser le brassard à Marquinhos ? Faut-il le confier à Mbappé ou à quelqu’un d’autre ? Voilà l’un des chantiers de Christophe Galtier et de la direction du PSG.



Alors, Mbappé doit-il devenir capitaine du PSG ?