Le PSG fait un cadeau a Mbappé, c’est une « grave erreur »

Lundi soir, Christophe Galtier a annoncé que Kylian Mbappé serait, à présent, vice-capitaine du PSG. Une déclaration, qui a fait naître une polémique puisque Presnel Kimpembe n'aurait pas été prévenu par son entraîneur. Une grave erreur selon Jérôme Rothen, surtout à quelques jours d'un match capital face au Bayern Munich en Ligue des champions.

Nouveauté au PSG. Après la victoire de son équipe face au Pays de Cassel lundi soir, Christophe Galtier a annoncé que Kylian Mbappé deviendrait vice-capitaine du club en lieu et place de Presnel Kimpembe. Mais visiblement, le défenseur central n'était pas au courant de ce changement. « Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club » a confié Kimpembe sur les réseaux sociaux. Depuis, le PSG a tenté d'éteindre l'incendie en annonçant qu'ils étaient en réalité quatre vice-capitaines derrière Marquinhos : Presnel Kimpembe, Marco Verratti, Sergio Ramos et donc Kylian Mbappé.

« Le PSG sur ce coup et l’entraîneur, je les condamne »

Au micro de RMC, Jérôme Rothen a critiqué la gestion de Christophe Galtier dans ce dossier. « Le PSG sur ce coup et l’entraîneur surtout, je les condamne. C’est une grave erreur de communication. (…) Il faut faire attention, surtout lorsque l’on est au PSG et à quelques semaines du Bayern. Toutes les sorties médiatiques vont être observées » a-t-il lâché ce mardi soir. Pour l'ancien joueur du PSG, le club a fait une grave erreur en ne communiquant pas sa décision à Kimpembe.

« Il y a un problème de communication »