L’énorme cadeau de Kylian Mbappé et du PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Lundi soir, en 16ème finale de Coupe de France, le PSG a étrillé le Pays de Cassel (7-0). Après cette rencontre qui a marqué la fin de leur rêve, les joueurs du club nordiste ont pu discuter avec les stars parisiennes, sans oublier le traditionnel échange de maillots. Un moment qu’ils n’oublieront sans doute jamais.

Même si le résultat est dur (7-0) et qu’ils ont passé l’entièreté du match ou presque à défendre, le Pays de Cassel peut être très fier de son parcours. Le club de Régional 1 est tombé face au PSG mais avec les honneurs. Ils ont pu affronter les stars parisiennes dont Kylian Mbappé, auteur d’un quintuplé historique. Et après la rencontre, les joueurs amateurs ont pu profiter de leur petit moment de gloire pour rencontrer, pour certains, leurs idoles.

«Le PSG a été classe du début à la fin»

« On était en discussions avec le PSG toute la semaine pour faire des surprises aux joueurs et là, ils ont eu l’occasion d’aller à la sortie des vestiaires pour récupérer des maillots, faire des photos, des autographes , s’est félicité Gabriel Bogaert, le directeur sportif du Pays de Cassel. Ce sont des choses qu’ils (les Parisiens) ne font jamais dans les autres clubs. Le PSG a été classe du début à la fin, ils nous ont respecté sur le terrain. Ils ont envoyé des salariés faire des vidéos dans notre village pour les diffuser sur leur site internet, ils ne l’avaient jamais fait. La soirée est parfaite. Rien que de les voir sortir des vestiaires, c’est impressionnant, ce sont des athlètes. On a quand même des beaux bébés mais là c’est monstrueux », conclut le dirigeant dans des propos relayés par RMC Sport.

«J’ai envie de vomir», un ami de Neymar lui a fait vivre un cauchemar https://t.co/uVRRmG8UE4 pic.twitter.com/rZAHcu9cQ4 — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

«D’habitude, on va les acheter en magasin»