Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Depuis son arrivée au PSG à l'été 2021, Sergio Ramos est en grande difficulté, n'arrivant pas à enchainer les matchs au plus haut niveau. Selon Michel Moulin, ancien dirigeant du PSG et actuel président du 10 Sport, le défenseur espagnol de 36 ans n'arrivera jamais à retrouver la pleine possession de ses moyens.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, le club de la capitale n'a pas accueilli la meilleure version de l'Espagnol, loin de là. Lors de sa première saison au PSG, Sergio Ramos était l'ombre de lui-même, incapable d'enchainer les matchs à cause de blessures à répétition. Épargné par les pépins physiques lors de cet exercice 2022-2023, Sergio Ramos a réalisé des matchs convaincants pendant plusieurs semaines, avant de s'éteindre peu à peu, jusqu'à perdre une nouvelle fois de sa superbe. Et d'après Michel Moulin - ancien dirigeant du PSG et actuel président du 10 Sport - il ne reviendra jamais au sommet.

La décision fracassante de l’OM pour Guendouzi ! https://t.co/7vIZerqm7g pic.twitter.com/Xmpflum6T8 — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

«Sa morphologie a changé»

« Sergio Ramos est cramé, il n’a plus le niveau. Physiquement, il n’y est plus. Pour plusieurs raisons. La première est simple. Quand vous ne jouez plus pendant 18 mois, comme ça été son cas, votre corps ne réagit plus du tout de la même façon que quand vous vous blessez à 25 (ans). Vos muscles ne réagissent plus du tout de la même manière. Si on le regarde de près, on voit d’ailleurs que sa morphologie a changé. Quand on s’arrête à cet âge (36 ans), et j’en parle en connaissance de cause, puisque je l’ai vécu à 33 ans, dès lors que l’on rejoue, on a du mal à suivre le rythme. Et c’est son cas » , a estimé Michel Moulin, avant d'en rajouter une couche.

«Quand on s’arrête à cet âge, on a du mal à suivre le rythme»