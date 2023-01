Le PSG est prévenu, l'OM prépare du lourd

Arthur Montagne

Tombeur du Stade Rennais (1-0), l'OM poursuit sa route en Coupe de France et se qualifie pour les huitièmes de finale. En grande forme, les Marseillais se prennent donc à rêver de remporter le trophée en fin de saison, au point de se prendre à rêver de dominer le PSG sur tous les tableaux.

Depuis le début de l'année, l'OM est innarêtable. Vendredi soir, les Marseillais ont confirmé leur excellente dynamique en s'imposant contre le Stade Rennais (1-0) au Vélodrome. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, l'OM se prend donc à rêver comme le souligne Valentin Rongier qui ne craint pas le PSG.

🚨 Mercato : Le PSG peut faire le coup de l’année ! 👇 pic.twitter.com/GqZrNjpzGF — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

«Si on prend Paris au prochain tirage...»

« Oui, on regarde qui on va affronter au prochain tour, mais on ne regarde pas avec une appréhension en se disant "Pourvu qu’on tombe pas contre cette équipe" ou "J’espère qu’on va tomber contre cette équipe". On sait comment est la coupe, et il faut battre tout le monde. Le PSG ? Si on prend Paris au prochain tirage, faudra qu’on soit prêt. On va jouer de la même manière en mettant de l’intensité et en faisant ce qu’on sait faire », assure l'ancien Nantais en zone mixte. Une ambition partagée par Mattéo Guendouzi.

Les ambitions de Guendouzi