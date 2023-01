Mbappé, Messi, Neymar : Le PSG va leur faire un joli cadeau

Pierrick Levallet

Face à l'US Pays de Cassel ce lundi, la présence de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar est incertaine. Le PSG pourrait décider de les laisser au repos pour éviter les risques avant le Bayern Munich. De son côté, le club de Régional 1 rêve de voir les trois stars parisiennes. Christophe Galtier a d'ailleurs donné un gros indice sur sa composition d'équipe.

Ce lundi, le PSG retrouve la Coupe du France. Après son exhibition face à la Riyadh Season Team de Cristiano Ronaldo, le club de la capitale sera opposé à l’US Pays de Cassel (Régional 1). L’écart de niveau entre les deux formations est assez conséquent. Malgré tout, les dirigeants du petit poucet de la compétition espèrent bien voir les grandes stars du PSG ce lundi.

Battus par Messi et Mbappé ? Ils en rêvent ! https://t.co/GU8uQdgJms pic.twitter.com/6FEybH4iEr — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

«Mbappé, Messi et Neymar lundi ? Tout le monde en rêve»

Interrogé par Le Parisien , Jérémy Derym, secrétaire général de l’US Pays de Cassel, a avoué qu’il apprécierait grandement que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi jouent contre son équipe : « Jouer l’institution PSG pour un petit club comme le nôtre, c’est déjà énorme. Mais avec ses stars, ça serait la cerise sur le gâteau. » Le directeur sportif, Gabriel Bogaert, annonce même que ce serait un rêve de voir les trois vedettes du PSG ce lundi : « Je préfère perdre face à Messi, Mbappé et Neymar, que de gagner sans eux. Tout le monde en rêve. »

«La meilleure équipe possible sera alignée»