Neymar, Messi et Mbappé sont attendus, il leur prépare un sale coup

Pierrick Levallet

Après la Riyadh Season Team de Cristiano Ronaldo, le PSG va faire face à l'US Pays de Cassel ce lundi en Coupe de France. L'affiche fait rêver, et Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar sont attendus par le club de Régionale 1. Malgré tout, l'entraîneur du petit poucet de la compétition a tenu à rappeler ses joueurs à l'ordre.

Mbappé, Neymar et Messi sont attendus en Coupe de France

Grandes stars du PSG, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont attendus de pied ferme par l’US Pays de Cassel. Dans le vestiaire, on aimerait bien voir au moins l’un des trois sur le terrain ce lundi. Mais l’entraîneur du club de Régional 1 a quand même rappelé ses joueurs à l’ordre.

«On n’est pas là pour regarder le PSG»