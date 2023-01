«Ce sont des héros», les superstars du PSG sont attendues

Arthur Montagne

Avant d'affronter le PSG en seizièmes de finale de la Coupe de France, Jean-Jacques Vaesken président de l'US Pays de Cassel, se réjouit que son club puisse affronter les superstars parisiennes à l'image de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi. Mais il espère surtout que son équipe de prendra pas une correction face au leader de Ligue 1.

Tombeur de Châteauroux pour son entrée en lice en Coupe de France (3-1), le PSG a hérité d'un club amateur pour les seizièmes de finale. En effet, lundi, le club de la capitale affrontera l'US Pays de Cassel, représentant de Régionale 1, l'équivalent de la sixième division. Un match qu'attend avec impatience Jean-Jacques Vaesken président de l'US Pays de Cassel, qui rêve déjà d'affronter les stars parisiennes.

🚨 Mercato : Le PSG peut faire le coup de l’année ! 👇 pic.twitter.com/GqZrNjpzGF — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

«Voir ce qui se passe aujourd’hui, c’est extraordinaire»

« Que voulez-vous que l’on trouve de mieux ? C’est que du bonheur ! Avant le tirage, quand on pensait être qualifiés sur tapis vert, on en parlait. On se disait que ce serait magnifique. Et c’est magnifique, ça a réveillé toute une région. (...) Jamais on aurait imaginé que ça soit à ce point là. Nous, on est des ruraux, on se bat avec les mairies de nos villages, avec des conseillers municipaux… pour avoir des terrains, une politique sportive cohérente… depuis de nombreuses années. Voir ce qui se passe aujourd’hui, c’est extraordinaire. Voir l’importance que prend le football… On peut dire qu’on a gagné ! », lance-t-il dans une interview accordée au Quotidien du Sport .

«Pour nous, ce sont des héros»