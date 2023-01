Une star du PSG plombée juste après son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG lors du mercato estival 2021 après être arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma avait tout de la recrue idéale pour le club francilien puisqu’il sortait tout juste d’un Euro XXL avec l’Italie. Seulement, il affiche un état de forme décevant cette saison, et son alternance du départ avec Keylor Navas n’a pas aidé.

Après avoir été sacré meilleur joueur de l’Euro 2021 qu’il a d’ailleurs remporté avec sa sélection italienne, Gianluigi Donnarumma avait opté pour une arrivée au PSG. Un très gros coup sur le mercato pour le club de la capitale, puisque le gardien transalpin était arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC et avait donc débarqué libre au PSG. Mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu la saison passée pour Donnarumma, qui a été mis en alternance avec Keylor Navas. Et même s’il a retrouvé un statut de numéro 1 indiscutable ces derniers mois, l’international italien enchaine les performances décevantes.

Donnarumma « fragilisé »

Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, a évoqué le malaise Donnarumma sur RMC port : « Je suis resté sur une image extraordinaire de Donnarumma qui remonte à l’Euro en 2021 en sélection nationale (…) Et puis il y a eu l’épisode PSG avec la fameuse concurrence avec Navas où on ne savait pas trois jours à l’avance qui allait jouer. Cela me parait assez problématique, surtout avec la différence de style des deux gardiens. Je pense que cela l’a fragilisé. Maintenant qu’il a le statut de numéro un, je pensais qu’il allait avoir beaucoup plus d’assurance dans ses performances. Et reconnaissons qu’il y a toujours un petit peu d’hésitation », estime Lollichon.

« J’ai du mal à le comprendre »