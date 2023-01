«On ne sait même pas s’il va revenir», un joueur du PSG suscite une grosse inquiétude

Axel Cornic

Handicapé par les blessures cette saison, Presnel Kimpembe a vu sa position grandement se fragiliser au Paris Saint-Germain. Le défenseur central s’est notamment vu retirer le brassard de vice-capitaine, assurant d’ailleurs sur les réseaux sociaux n’avoir jamais été prévenu par Christophe Galtier ou un autre membre du staff. Et ça pourrait marquer le début de la fin…

Compliqué de s’affirmer dans son club formateur, surtout quand c’est le PSG. Peu de pur produits du centre de formation y sont arrivés et un seul s’est vraiment affirmé sur la durée. Car Adrien Rabiot parti en 2019 et Alphonse Areola pas vraiment au niveau, Presnel Kimpembe est devenu le symbole de la fibre parisienne. Mais le restera-t-il encore longtemps ?

Kimpembe destitué par Galtier, le malaise s’installe

Un épisode assez étrange s’est déroulé tout récemment et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il devrait laisser des traces. Christophe Galtier a en effet annoncé en conférence de presse sa décision d’offrir le rôle de vice-capitaine à Kylian Mbappé. Or, il revenait traditionnellement à Kimpembe, qui a d’ailleurs confié sur les réseaux sociaux ne pas avoir été du tout prévenu de cette destitution.

« Ça date un peu quand même Kimpembe »