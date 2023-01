La rédaction

Présent au PSG depuis 2017 et son arrivée de l’AS Monaco, Kylian Mbappé n’a cessé de frapper encore plus fort avec le club de la capitale. Aujourd’hui, le champion du monde est d’ailleurs considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Quid également de sa place dans l’histoire du PSG ? Est-il déjà le plus grand joueur passé par le club de la capitale ?

Ce lundi, le PSG a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s’imposant très largement face aux amateurs du Pays de Cassel (7-0). Une rencontre marquée de son empreinte par un certain… Kylian Mbappé. Capitaine d’un soir avec le PSG, le numéro 7 parisien a frappé très fort avec un quintuplé. 5 buts qui le rapproche un peu plus d’un incroyable record.

Mbappé se rapproche de Cavani

Avec sa dernière performance, Kylian Mbappé a donc porté son total à 196 buts avec le PSG depuis son arrivée. Un nombre exceptionnel d’autant plus que le Français n’est plus qu’à 4 unités d’Edinson Cavani, meilleur buteur de l’histoire du PSG. Pour Mbappé, c’est donc imminent, il va très prochainement laisser son empreinte à Paris et cela n’est pas encore terminé…

Ils ont aussi écrit l’histoire du PSG

On se souviendra longtemps de Kylian Mbappé au PSG, mais avant lui, d’autres ont laissé leur nom dans la capitale française. On peut citer Ibrahimovic, Cavani, Pauleta ou même si on remonte plus loin dans le temps Rai, Susic, Dahleb ou encore Weah.



Alors, Mbappé est-il déjà le plus grand joueur de l’histoire du PSG ?