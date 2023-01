Neymar perd ses nerfs, un manque de respect dénoncé ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Buteur lundi soir en 16ème finale de Coupe de France, Neymar a retrouvé le chemin des filets avec le PSG. Pour autant, l’attaquant brésilien a eu quelques gestes d’humeur qui lui ont valu de nombreuses critiques. Du côté de Pays de Cassel, l’adversaire du soir, on assure « qu’il y avait du respect ».

Neymar a encore fait des siennes lundi soir. En 16ème de finale de Coupe de France, le PSG affrontait le Pays de Cassel, club de Régional 1, et s’est largement imposé 7-0 grâce notamment à un quintuplé de Kylian Mbappé. Neymar a lui aussi inscrit son nom sur la feuille de match et il ne s’est pas arrêté là.

Riolo se paye encore Neymar

L’attaquant du PSG a encore eu quelques gestes d’humeur, ce qui n’a pas plu à Daniel Riolo, éditorialiste sur RMC . « Il est capable de se faire siffler même par un public de Régional 1 ? Il marque et il chambre, on va finir par découvrir qu’il a mauvais esprit et que ce n’est pas un bon gars. Le mec n’est plus respecté par personne », a lâché Riolo dans L’After Foot.

«Il y avait du respect»

Pourtant, du côté de Pays de Cassel, l’attitude des joueurs du PSG, dont Neymar, n’a pas choqué. « Ils étaient cool, ça va. Il y avait du respect, ils tapaient dans les mains », a déclaré Kévin Rudent dans des propos relayés par RMC Sport.