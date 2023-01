Proposé au PSG, il crie à la fake news

Thibault Morlain

Ça s’emballe au PSG à quelques jours de la clôture du mercato hivernal. A la recherche d’un attaquant pour remplacer Pablo Sarabia, Luis Campos avance ses pions pour Rayan Cherki, mais cela n’est pas simple. Aux dernières nouvelles, Malcom aurait également été proposé au club de la capitale. Faut-il s’attendre à une arrivée du Brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg au PSG ? Pas sûr…

Le PSG terminera-t-il le mercato hivernal avec 0 recrue au compteur ? Luis Campos s’active en coulisses pour tenter d’offrir un nouvel attaquant à Christophe Galtier afin de pallier le départ de Pablo Sarabia. Reste à trouver le profil idéal, d’autant que l’enveloppe mercato n’est pas élevé. Le PSG aurait alors jeté son dévolu sur Rayan Cherki, le crack de l’OL. Mais voilà que Jean-Michel Aulas a été très clair, affirmant que le Lyonnais ne partirait pas en ce mercato hivernal. Un coup dur pour le club de la capitale qui pourrait bien devoir regarder ailleurs. C’est ainsi que ce jeudi, la presse espagnole a annoncé que Malcom, le Brésilien du Zénith Saint-Pétersbourg, avait été proposé au PSG.

Un Brésilien pour régler les problèmes du PSG sur le mercato ? https://t.co/Vn3y2OZof6 pic.twitter.com/Atyt4rsaMU — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Un dossier en stand-by au PSG

Dans la foulée de cette information, L’Equipe a apporté des précisions. Le quotidien sportif a alors expliqué que Luis Campos aurait bel et bien étudié la piste menant à Malcom il y a plusieurs semaines… avant de la mettre de côté. Un choix effectué afin de se concentrer davantage sur le dossier menant à Rayan Cherki. Au PSG, on expliquerait avoir un intérêt pour Malcom, mais il n’a pas été précisé si cela était toujours d’actualité ou non…

Malcom dénonce une « fake news »