Un problème inattendu est révélé pour le mercato du PSG

Amadou Diawara

Considéré comme la plus belle promesse de l'OL, Rayan Cherki serait dans le viseur du PSG. En effet, le club de la capitale s'activerait pour boucler le transfert du crack de 19 ans lors de ce mercato hivernal. Toutefois, ce transfert pourrait être plus compliqué à boucler que prévu, et ce, parce que Rayan Cherki serait proche d'être prolongé jusqu'au 30 juin 2025 avec l'OL.

Pour renforcer l'attaque de Christophe Galtier cet hiver, Luis Campos travaillerait d'arrache-pied. En effet, le conseiller football du PSG ferait le forcing pour boucler la signature de Rayan Cherki, qui serait sa nouvelle priorité. D'ailleurs, à en croire L'EQUIPE , Luis Campos aurait déjà formulé deux offres pour faire plier l'OL. Mais à en croire Daniel Riolo, le dirigeant du PSG pourrait être handicapé par un détail bien précis sur ce dossier.

«Cherki aura une année supplémentaire»

Comme annoncé par Daniel Riolo dans l' After Foot , Rayan Cherki devrait très bientôt voir son contrat être prolongé d'une année à l'OL. « Aujourd’hui à Lyon il n’est pas question de laisser partir Cherki. Aujourd’hui Lyon dit quoi ? On ne le laisse pas partir. Mais on sait comment ça marche, à partir d'un certain montant, il va partir. Si vraiment le PSG fait un coup de folie à la Ekitike à plus de 30M€, évidemment Lyon le lâcherait. Est-ce que le PSG peut mettre autant d’argent sur un remplaçant et un jeune joueur ? Je ne sais pas », a affirmé le journaliste français sur les ondes de RMC Sport , avant d'en rajouter une couche.

«Il est à deux ans de la fin de son contrat factuellement»