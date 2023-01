«C’est la guignolade», le PSG se fait charger sur sa dernière polémique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Christophe Galtier a donné le brassard de capitaine à Kylian Mbappé en Coupe de France, l’entraîneur du PSG a confirmé après la rencontre qu’il était le second derrière Marquinhos. Cependant, Presnel Kimpembe n’était pas au courant. Il est donc question d’une situation à 4 vice-capitaines, ce que Daniel Riolo considère comme une « guignolade ».

Le PSG se paye une nouvelle polémique. Capitaine contre Pays de Cassel en 16ème de finale de Coupe de France, Kylian Mbappé a pris plaisir après la rencontre à lire la déclaration de Christophe Galtier. « On a décidé en début de saison que Kylian Mbappé devait être le second capitaine. Il mérite d’avoir ce brassard quand Marquinhos est absent », a déclaré l’entraîneur du PSG après la large victoire des siens (0-7).

Kimpembe n’était pas au courant

Une décision à laquelle Presnel Kimpembe a rapidement réagi. « Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club », a lâché Kimpembe sur ses réseaux sociaux. Un petit affront dont le PSG se serait bien passé à quelques semaines d’un match contre le Bayern Munich en 8ème de finale de Ligue des Champions.

«Ils nous font croire qu’ils ont remis de l’ordre dans tout ça»