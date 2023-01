Révélations : Le Graët s’est fait trahir en beauté !

Arnaud De Kanel

La crise se poursuit au sein de la Fédération Française de Football. Après la mise à l'écart de Noël Le Graët, les langues se délient et certains proches du Breton n'hésitent pas à rétablir leur vérité. Eric Borghini, membre du Comité et président de la Ligue Méditerranée, a fait un énorme aveu.

Le calvaire continue pour Noël Le Graët depuis ses propos déplacés à l'encontre de Zinédine Zidane. Après avoir été mis à l'écart de sa fonction de président de la FFF, il se retrouve désormais visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Ses proches n'hésitent pas à prendre la parole dans les médias pour sauver leur peau. Esseulé, Noël Le Graët est trahi de part et d'autre. Eric Borghini, vieille connaissance de Le Graët, a avoué avoir réclamé la démission de ce dernier !

«J'avais demandé sa démission»

Lors du COMEX exceptionnel tenu après la sortie fracassante de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, Eric Borghini a révélé au journal L'Equipe avoir demandé la démission du Breton. « J'avais demandé la démission de Noël la semaine dernière. S'il l'avait fait, il aurait les mains libres pour assurer sa défense. Là, c'est un élément supplémentaire à charge. Au comex de jeudi, cela va être à l'ordre du jour. Maintenant, on est passés à la vitesse supérieure », a-t-il déclaré.

«C'est à lui de prendre ses responsabilités»