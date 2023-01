Démission attendue pour Noël Le Graët, son choix est déjà fait

Amadou Diawara

Après avoir attaqué gratuitement Zinedine Zidane, Noël Le Graët a été mis en retrait de sa fonction de président de la FFF. Annoncé comme étant un candidat potentiel à la succession de Noël Le Graët, Frédéric Thiriez a fermé la porte à cette idée, avant d'affirmer qu'il n'y avait aucune place à prendre.

Lors d'un entretien accordé à Bartoli Time sur RMC Sport , Noël Le Graët s'est emporté, attaquant la légende Zinedine Zidane gratuitement. Et cet écart de conduite lui a couté cher, puisqu'il a été mis en retrait de sa fonction de président de la FFF. Pour prendre sa succession, Frédéric Thiriez ferait partie des candidats. Une information démentie par le principal intéressé.

«Pourquoi voulez-vous que Le Graët démissionne ?»

« Etre candidat à la présidence de la FFF ? Vous vous avancez un petit peu (rires). Ce qui m’importe, c’est d’essayer d’apporter des idées. Vous essayez de me demander dès le début de l'émission si je vais être candidat, je ne peux pas répondre à cette question. Déjà, il n’y a pas d’élections à la FFF à court terme. Les prochaines élections auront lieu fin 2024. On ne sait même pas selon quelles modalités. Moi je ne suis pas là pour parler des personnes, mais pour faire des propositions. La différence entre moi et les autres, c’est que je ne suis pas dépendant du football. J’ai un métier que j’aime, j’ai servi comme bénévole dans le football » , a expliqué Frédéric Thiriez dans l' After Foot de RMC Sport .

«Les membres du comex n’ont pas le pouvoir de le révoquer»